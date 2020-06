Após reportagem, McDonald’s diz que vai orientar clientes para reduzir barulho no Drive Thru em Taboão

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (11), o McDonald’s enviou um posicionamento a reportagem do Taboão em Foco que trazia reclamações dos moradores dos condomínios vizinho falando sobre o barulho de carros de som de madrugada no Drive Thru do centro de Taboão. Em nota oficial a companhia diz que vai orientar os clientes para reduzir o barulho.

“A companhia trabalha seguindo toda a legislação aplicável a sua operação e preza pelo bem-estar das comunidades onde está inserida. Em relação ao ocorrido, a empresa adotou providências cabíveis para orientar os seus clientes buscando a conscientização para a redução do barulho” diz a nota.

Conforme noticiado, os moradores da região reclamam que os clientes do Drive Thru entram de carro com caixas de som, ligadas com volume exagerado. Os problemas acontecem todos os dias, mas com maior frequência durante os finais de semana e feriados prolongados e a importunação acontece até altas horas da madrugada.

Veja vídeo: