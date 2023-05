Após um mês sob nova gestão, sistema de saúde de Taboão da Serra já registra avanços e vai ganhar laboratório próprio de análises clínicas

Direto da redação

Os usuários da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Dr. Akira Tada, do Pronto Socorro Infantil e da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, já começam a sentir diferenças no tempo de atendimento, no fluxo e segurança das unidades e nos serviços prestados pela AHBB Rede Santa Casa.

A padronização dos protocolos de atendimento, a regulação dos fluxos de entrada e saída, os totens digitais para fornecer senhas de atendimento, além da informatização dos processos são algumas das medidas que já conferem mais celeridade a quem procura as unidades de saúde. O fornecimento de água, café e rede wi-fi gratuita nas recepções – que já passam por repaginações – também tornam o ambiente mais acolhedor e tranquilo para pacientes e acompanhantes. Além da intensificação dos serviços de limpeza das unidades.

O tempo de atendimento é um dos aspectos que mais chama atenção de quem chega nas unidades. A diferença é perceptível e tem sido elogiada por muitos usuários. As melhorias foram até citadas na tribuna da Câmara Municipal taboanense. Nos últimos dias 25 de abril e 02 de maio, o vereador especialista em Saúde, enfermeiro Rodney, declarou que depois de mais de dois anos, estas foram as quatro primeiras semanas em que não se ouviu qualquer reclamação por parte dos usuários do Pronto Socorro.

A Unidade Mista de Saúde passou a contar também com atendimento de médico psiquiatra duas vezes por semana. Esse acompanhamento é fundamental aos pacientes psiquiátricos que permanecem internados à espera de vaga em unidade especializada. O cuidado específico nessa especialidade médica é essencial à estabilização dos pacientes e agilidade nos tratamentos.

Novas mudanças – Outros investimentos serão realizados a médio e longo prazos para melhorar ainda mais o conforto e o atendimentos nas três unidades que passaram a ser administradas pela rede AHBB Santa Casa. Elas passarão a contar com um laboratório próprio de análises clínicas, que ficará na Upa, mas prestará serviços às três unidades. Outra unidade do laboratório deve ser posteriormente instalada também na Unidade Mista.

Com isso, haverá diminuição no intervalo de entrega de exames, além da melhoria das condições do material analisado – que não será submetido a longos percursos de transporte. Outra facilidade será no diálogo interno com técnicos para tirada de dúvidas, repetições, sequenciamentos, entre outros aspectos dos exames, aumentando a qualidade do serviço prestado e a segurança do paciente e da equipe que vai prescrever medicamentos.

As unidades receberão também fraldários e salas de medicação com poltronas e divisórias, estabelecendo mais conforto e privacidade na hora de receber as medicações.

Estão previstos ainda um maior controle do acesso às unidades e a instalação de câmeras, com o intuito de ampliar ainda mais a segurança das unidades.