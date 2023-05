Aprígio convida ex-prefeito Fernando e Daniel Bogalho para verem problemas na construção da UBS do Laguna neste sábado (6)

Direto da Redação

Neste sábado (6), durante a ação “Prefeitura No Seu Bairro” no Parque Laguna, o prefeito Aprígio promete mostrar in loco os problemas que fizeram com que as obras fossem paralisadas, assim que tomou posse em 2021. Além de convidar a população, o mandatário convidou o ex-prefeito Fernando Fernandes, que iniciou a construção, e o Engenheiro Daniel, então secretário de obras.

Aprígio é taxativo ao apontar que falhas graves ‘condenam à obra’ e já afirmou, em algumas oportunidades, que não vai terminar essa UBS porque ela tem risco de cair por faltarem vigas e pilares, que comprometem a estrutura.

“Quero fazer um convite a todos os munícipes, a todos os funcionários, todos os usuários [das ubs] da nossa cidade. Inclusive você, Fernando Fernandes, e para você Daniel, para virem conhecer essa famosa obra que as pessoas tanto criticam. […] Como é que vocês tem coragem de mandar continuar uma obra tão porca deste jeito. Tão mal feita como essa”, convidou Aprígio.

Estudos mostram que “após os ensaios da extração de corpos de prova do concreto aplicado à edificação, fica patente de que a resistência mínima especificada em projeto não foi alcançada e que esta não conformidade traz consequências severas na estabilidade e segurança da estrutura”, diz trecho do documento da consultoria contratada pela Prefeitura.

Pelas redes sociais, Fernandes questionou se o prefeito tem capacidade técnica para dizer se a obra pode ou não desabar. E afirma que a obra pode ser, sim, finalizada. Ele também reforçou quie nenhuma das obras realizadas em suas gestões caíram.

Também pelas redes, Daniel afirma “aceita” o convite e vai visitar a UBS durante a ação social. “Aceito o convite e me coloco à disposição para ajudar a solucionar os problemas”.

INVASÃO DE ÁREA

Outro ponto controverso na construção da UBS do Parque Laguna está em documento da CDHU, que alega ser proprietária da área e pede – em notificação extrajudicial – a demolição e limpeza do terreno. Porém, questionada pelo jornalista David da Silva, a CDHU informou que aguarda “um contato da Prefeitura para oficialização da cessão onerosa do terreno” para o poder municipal.

OUTRAS AÇÕES

O Prefeitura No Seu Bairro acontece na Rua Ida Romussi Gasparinetti, s/n, e terá as ações abaixo: