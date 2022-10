Aprígio diz que Analice foi eleita para “último mandato” e “poste” Daniel caiu

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

O prefeito Aprígio (Pode) aproveitou a coletiva de imprensa ao lado do deputado estadual eleito, Dr. Eduardo Nóbrega (Pode), na última segunda-feira (3) para alfinetar dois adversários políticos: Analice Fernandes e Engenheiro Daniel.

Apesar de eleita com 90.135 votos, a votação da deputada que vai para o sexto mandato caiu – e muito – em Taboão da Serra. Foram apenas 13.581 votos dos taboanenses.

“A deputada Analice Fernandes teve 13 mil. Acho que tem tempo de plantar, tempo de colher. E ela está colhendo o que plantou. E a cada eleição ela vai perdendo um pouco da sua votação. Se o marido dela [ex-prefeito Fernando Fernandes] não estivesse no Palácio do Governo e não tivesse feito algumas negociações com prefeitos do interior, ela tinha perdido nesta eleição”, diz Aprígio.

E completou, com uma previsão para daqui quatro anos. “Com o Aprígio aqui. O Eduardo lá na Assembleia. E o trabalho que vamos fazer aqui e na região, o último mandato dela é esse agora”.

“O POSTE [Engenheiro Daniel] CAIU”

O outro adversário que Aprígio fez questão de cutucar foi o Engenheiro Daniel (Republicanos), que teve 22.020 votos, sendo 15.762 votos em Taboão da Serra, município onde disputou a Prefeitura em 2020 e teve 66.158 votos, perdendo exatamente ao atual prefeito, que teve 1.695 a mais.

“E o poste [apelido que o prefeito deu ao Engenheiro Daniel] caiu. Não tem como ele se recuperar. Ele teve 66 mil votos há dois anos. E agora, caiu para 15 mil. Com certeza ele perdeu. E perdeu muito”, diz Aprígio.

FRACASSO DO VICE BUSCARINI

Outra avaliação do governo Aprígio foi realizada sobre a votação do candidato a deputado federal apoiado pelo vice-prefeito Buscarini, que deu apenas 125 votos em Taboão a Edson Moura (PSD).

Buscarini também fez campanha para Daniel. Nos agradecimentos, o vice ignorou quem votou em Moura.

“Quero agradecer os votos que vocês confiaram ao Engenheiro Daniel para Deputado Estadual! Ele não foi eleito, mas finaliza essa etapa firme e vitorioso! Em todos os cantos da cidade, fomos bem recebidos e vamos continuar lutando por nossa cidade”, postou.