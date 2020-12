Aprígio revela nomes de mais cinco secretários municipais da sua gestão

Por Allan dos Reis, na redação

Horas depois de anunciar os primeiros seis nomes do seu secretariado, o prefeito eleito Aprígio (Pode) divulgou no início da noite desta segunda-feira (21) mais cinco nomes que vão compor seu secretariado, entre eles Wagner Eckstein, nome revelado pelo Taboão em Foco como secretário de Assistência Social.

“É com alegria que eu e o Buscarini anunciamos outros grandes nomes do time da reconstrução de Taboão da Serra”, postou Aprígio.

O vereador Eduardo Nóbrega, cujo mandato termina no dia 31, assume a Secretaria de Manutenção. Ele disputou as eleições e ficou fora do 2º turno, declarando apoio ao candidato Aprígio. O advogado Matheus Mota assume Assuntos Jurídicos. Antonio Rodrigues será secretário da fazenda. Ele já ocupou cargo de secretário na gestão do ex-prefeito Evilásio Farias. No Planejamento foi nomeado Betinho, candidato a vereador que obteve 1297.