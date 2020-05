Associados da Cooperativa Vida Nova podem solicitar boletos por email

Direto da redação

Com atendimento presencial suspenso até o dia 31 de maio em decorrência da pandemia do coronavírus, a Cooperativa Habitacional Vida Nova tem atendido seus milhares de associados pelo email ([email protected]).

Você pode solicitar a segunda via do boleto bancário, fornecendo no email seus dados de identificação como nome completo, código do associado e um telefone para contato. O prazo para resposta é de até 72 horas.

O canal de comunicação também é válido para os ex-cooperados, que tem acordo de devolução de parcelas. A medida é válida para os associados dos empreendimentos em Taboão da Serra e Embu das Artes.

A Cooperativa Habitacional Vida Nova também informa que todas as parcelas que compreendem o período de 01/03/2020 até 31/05/2020 estão totalmente isentas de multas e juros, sem precisar emitir um novo boleto.