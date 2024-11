Ataque a ônibus de Torcedores: Polícia cumpre mandados de prisão e busca em Taboão da Serra, São Paulo e São José dos Campos

Direto da redação

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta sexta-feira (1º), uma grande operação para localizar os envolvidos no ataque a um ônibus de torcedores do Cruzeiro, ocorrido no último domingo (27), na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo. A emboscada resultou na morte de um torcedor e deixou vários feridos.

A operação cumpre seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão, com alvos na capital paulista, em Taboão da Serra e São José dos Campos. Entre os locais de busca, estão a sede de uma torcida organizada localizada na zona oeste de São Paulo, além de residências e estabelecimentos comerciais ligados aos suspeitos.

Participam da operação policiais do Departamento de Operações Estratégicas (Dope), do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER) e do Antissequestro. O Ministério Público também acompanha as buscas.

A delegada Fernanda Herbella, que coordena a operação, explicou que o objetivo é prender os suspeitos envolvidos diretamente no ataque e apreender materiais que possam ajudar nas investigações. Nos endereços procurados, os policiais buscam veículos identificados na cena do crime, além de celulares, computadores, roupas e armas utilizadas na ação criminosa.

O Caso

O ataque ocorreu no domingo (27), quando o ônibus que transportava torcedores do Cruzeiro foi emboscado na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã. O crime foi classificado pela polícia como um confronto entre torcidas organizadas rivais. Um torcedor foi morto e vários outros ficaram feridos. A Polícia Civil segue investigando os responsáveis e pede que qualquer informação relevante seja encaminhada à Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).