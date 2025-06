Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2025 mostra os desafios da nova gestão em Taboão da Serra

Direto da CMTS

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou no dia 27 de maio audiência pública em conjunto com a Secretaria da Fazenda para apresentar a prestação de contas do 1º quadrimestre de 2025.

A audiência foi convocada pelo vereador Celso Gallo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, em conformidade com os prazos e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). O objetivo é permitir que o Poder Executivo apresente os dados financeiros e orçamentários à população e aos parlamentares, promovendo a transparência da gestão pública.

Além de Celso Gallo, a comissão permanente de Finanças e Orçamento é composta pelo vereador Didio Conceição (vice-presidente) e Bressan (membro).

Durante a audiência, a secretária de finanças, Viviane Almeida Camargo, fez um detalhado panorama da situação fiscal. Segundo ela, a prefeitura vem enfrentando dificuldades orçamentárias nos primeiros meses de 2025. A principal causa é o descompasso entre receita e despesa, agravado por dívidas herdadas da administração anterior.

“De fato, a nossa despesa está acima da receita”, afirmou Viviane. Segundo a gestora, a equipe econômica está monitorando a situação mês a mês, promovendo reuniões com o prefeito Engenheiro Daniel e avaliando possíveis medidas de contenção. “Estamos buscando rever contratos e identificar onde é possível reduzir gastos porque a receita atual não comporta as despesas assumidas anteriormente”, completou.

Viviane revelou ainda que a atual administração já quitou R$ 80 milhões em dívidas — de um total de aproximadamente R$ 260 milhões em restos a pagar. “Esses R$ 80 milhões poderiam ter sido investidos em áreas essenciais, como saúde e educação, mas infelizmente estamos pagando contas que não foram geradas por este governo”, lamentou.

O presidente da Comissão, Celso Gallo, ressaltou que a dívida deixada pela administração anterior impacta negativamente na execução de obras e investimentos. “Em menos de quatro meses a atual administração já pagou 80 milhões da dívida, que poderiam ter sido investidos em outras coisas”, disse.

Celso Gallo lembrou que com esse valor pago da dívida, Taboão da Serra poderia ter investido em programas sociais e obras, além de saúde. “A cidade poderia estar em uma situação bem melhor, porque 80 milhões, se você colocar na educação, se você colocar na saúde, dividir esse valor, daria para estar sanando vários problemas, mas não”.

A audiência pública pode ser acessada no canal oficial da Câmara Municipal no Youtube no link: https://www.youtube.com/watch?v=TGP-_JOAWro