Sabesp inaugura novo posto de atendimento no Poupatempo de Embu das Artes

Direto da redação

Os moradores de Embu das Artes já podem contar com uma unidade de atendimento presencial da Sabesp no Poupatempo da cidade. A loja foi inaugurada na quinta-feira (25) e faz parte da expansão da rede de atendimento da Companhia no Estado de São Paulo.

A unidade está localizada na Avenida Rotary, nº 3.491, no Parque Pirajuçara. No local, os clientes poderão solicitar serviços como emissão de segunda via da conta, negociação de débitos, alteração de titularidade, atualização cadastral, pedidos de ligação de água e esgoto, entre outros.

Segundo a Sabesp, a abertura da loja tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços presenciais, oferecendo mais praticidade e agilidade no atendimento.

Além de Embu das Artes, a Companhia inaugurou novas unidades em outras cidades paulistas e informou que abrirá mais quatro lojas nos próximos 45 dias, incluindo uma em Itapecerica da Serra.

Mesmo com a ampliação do atendimento presencial, a Sabesp reforça que diversos serviços continuam disponíveis pelos canais digitais, como Agência Virtual, aplicativo, WhatsApp e central telefônica.

Endereço da unidade em Embu das Artes: