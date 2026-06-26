“Gangue do capuz” espalha medo em Taboão da Serra com sequência de furtos e invasões durante a madrugada

Direto da redação

Moradores de Taboão da Serra vivem dias de insegurança diante da ação de um grupo criminoso conhecido como “gangue do capuz”. Formada por pelo menos sete indivíduos encapuzados, a quadrilha tem promovido uma série de furtos e tentativas de invasão a residências e veículos durante a madrugada em diferentes bairros da cidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram o grupo circulando pelas ruas por volta da 1h51, transportando uma motocicleta furtada. Em outro registro, os criminosos aparecem conduzindo mais três motos antes de seguirem para uma residência, que também teria sido alvo da ação.

Os moradores relatam que automóveis estacionados nas vias públicas também estão na mira da quadrilha. Em uma das ocorrências registradas por câmeras, dois suspeitos conseguem abrir o vidro de um veículo e fogem empurrando o carro pela rua.

Além dos furtos, moradores afirmam que os casos de roubos à mão armada também têm aumentado. Diante da situação, muitas famílias passaram a reforçar muros, instalar câmeras de monitoramento e investir em outros equipamentos de segurança.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas para análise e poderão auxiliar na identificação dos integrantes da quadrilha.

As informações desta reportagem, assim como as imagens citadas, têm como base matéria publicada pelo R7.