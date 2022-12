Autarquia Municipal de Saúde inaugura novo espaço de atendimento do CTA

Do site da PMIS

No local, os munícipes contam com atendimento individualizado, adequado e sigiloso em diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis, exclusiva em HIV, Hepatite e Sífilis. Além de contar com profilaxia pós-exposição, fornecimento de medicamentos, distribuição de preservativos e gel lubrificante.

O CTA é coordenado por Cassia Silva de Oliveira, e é composto por uma equipe de profissionais formada por: Médico Infectologista, Enfermeiros, Ginecologista, Psicólogo, Pediatra, Farmacêutica e pessoal administrativo. “É muito importante proporcionar um espaço diferenciado e 100% preparado para atender às demandas dos pacientes”, informou Cassia.

“É com muita alegria que estamos aqui hoje para entregar este espaço exclusivo e oferecer mais este serviço para a população, agradeço a todas as pessoas que se comprometeram, trabalharam, e são motivo de orgulho para nós da pasta da Saúde”, declarou a superintendente de Saúde, Dra. Patrícia Gomes Nicastro.

O prefeito, Dr. Francisco Nakano, ouviu todas as declarações e ficou emocionado durante a sua fala. “Devemos proporcionar um tratamento humanizado. Como médico, todos os dias eu aprendo grandes lições. Já vi cenas muito difíceis, mas hoje estou muito feliz de entregar um local que foi preparado para salvar vidas, trabalhamos com transparência e respeito a todos os pacientes”, concluiu o prefeito.

A inauguração do CTA contou ainda com a presença de diversas pessoas e de autoridades como o vice-prefeito Rafael de Oliveira; secretários municipais: Márcio Carvalho (Educação); Tiemi Nakano (Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho), Luciana Castro (Cultura); vereadores Fábio Santana e Cícero Melo; Dr. Milton Parron, coordenador da Vigilância em Saúde; Wanessa Gerona, coordenadora Técnica em Saúde, e servidores municipais.

SERVIÇO:

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Rua Felipe Calieira, 158 – Jardim Tereza Maria