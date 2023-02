Banda Espera Marido realiza carnaval de rua no Jd. Maria Rosa

Direto da redação

Comemorando 31 anos, a Banda Espera Marido com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra (SEC), realizará o evento do bloco carnavalesco no sábado, 11/02, a partir das 14h, na Rua Francisco de Carvalho, no Jardim Maria Rosa.

De acordo com os organizadores, o encontro promete trazer folia e diversão para o esquenta carnaval, que acontece na semana seguinte. A tradição e destaque que chama atenção da festa são as fantasias de homens vestidos com roupas femininas.

Santão, um dos integrantes e responsáveis pelo evento, comentou que a diversão é garantida. “Todo ano é uma expectativa diferente! Nós começamos com cerca de 300 pessoas evoluímos para cerca de 10 mil participantes. São dois anos sem ir para a rua, por causa da pandemia, então acredito que vamos superar o público. Muita música, dança, brincadeira, além da criatividade das fantasias estão garantidas. Não percam”, afirmou.

Contando a história da banda, Santão revela que o início foi em 1993 com o intuito de criar um bloco para desfilar no carnaval. O grupo musical começou apenas com a finalidade de fazer bagunça, mas com o passar do tempo acabou crescendo.

Binho, secretário de Cultura e Turismo, convidou os munícipes para participar da folia. “A Banda Espera Marido tem uma história em nossa cidade, são mais de três décadas levando alegria e diversão para o chamado esquenta de carnaval e agora está de volta, após estes dois anos de pandemia, com apoio da Prefeitura para garantir uma festa animada aos nossos munícipes”, afirmou.

Serviço:

Banda Espera Marido

Sábado, dia 11/02, a partir das 14h

Rua Francisco de Carvalho, Jardim Maria Rosa

Gratuito