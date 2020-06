Beneficiários do Bolsa Família começam a receber 3ª parcela do auxílio nesta quarta (17)

Por Samara Matos, na redação

Começa nesta quarta-feira (17), o pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial as pessoas inscrita no programa Bolsa Família. Os repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário habitual do programa, que segue até 30 de junho.

Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família cujo NIS (Número de Identificação Social) termina em 1. O calendário de pagamento para os demais cidadãos será divulgado em breve, segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

O governo deve estender o pagamento do benefício em pelo menos mais duas parcelas , mas com valor inferior aos R$ 600 pagos atualmente.

Primeira parcela aos novos aprovados

Outros lotes de solicitações do auxílio emergencial, feitos em maio, foram processados e os beneficiários começaram a receber a primeira parcela também nesta quarta-feira (17).

Na terça-feira, receberam os novos aprovados nascidos nos meses de janeiro a junho. Nesta quarta, é a vez dos de novos aprovados nascidos entre julho e dezembro. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxílio.caixa.gov.br.