Bianca Bononi é eleita presidente da OAB Taboão da Serra para o triênio 2025-2027

Em uma eleição marcada pela disputa acirrada e pela ampla participação da advocacia local, a Chapa 3, liderada por Bianca Bononi, foi eleita para a presidência da subseção da OAB Taboão da Serra. Com 312 votos, Bianca superou as candidatas Andreia Monteiro, da Chapa 2, que recebeu 277 votos, e José Cordeiro, da Chapa 1, que obteve 177 votos. A votação pela primeira vez aconteceu de forma online.

Bianca Bononi, atual vice-presidente da subseção, substituirá Moacir Tertulino da Silva na presidência, dando continuidade ao trabalho desenvolvido na gestão atual. A chapa vencedora é composta pelos advogados: Bianca Bononi (presidente), Walter dos Santos (vice-presidente), Marcelo Mattos (secretário-geral), Luiz Eduardo da Silva (secretário-adjunto) e Andressa Luchiari (tesoureira).

Em declaração após a vitória, Bianca destacou a ética e a transparência durante o processo eleitoral. “Acredito que a eleição foi bem disputada. Conseguimos manter o respeito aos colegas, prevalecendo com a verdade, transparência e lealdade. Os mais de 300 votos comprovam a confiança no trabalho que temos realizado na gestão atual, que agora iremos seguir avançando”, afirmou.

A nova diretoria assume o compromisso de conduzir a subseção no triênio 2025-2027, com foco na continuidade e no fortalecimento das ações voltadas à classe advocatícia em Taboão da Serra.