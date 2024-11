ONG Sementes do Amanhã promove campanha de Natal para apadrinhar crianças em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A ONG Sementes do Amanhã está promovendo a campanha “Apadrinhe uma Criança Neste Natal”, que busca arrecadar kits contendo um brinquedo, uma peça de roupa e um par de calçados para crianças em situação de vulnerabilidade.

As doações podem ser entregues até o dia 13 de dezembro. Quem preferir, pode contribuir via PIX para o CNPJ informado na campanha: 22.474.228/0001-56.

A entrega dos kits será realizada no dia 20 de dezembro, garantindo um Natal mais feliz para diversas famílias. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 94268-4517. Participe e transforme o Natal de uma criança!