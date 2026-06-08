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Ocorrência em agência do Santander mobiliza Bombeiros e Polícia Militar no Centro de Taboão da Serra

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Direto da redação 

Uma ocorrência registrada na noite deste sábado (6) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em uma agência do Banco Santander localizada na região central de Taboão da Serra.

A movimentação chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Imagens registradas mostram a presença de viaturas e uma grande quantidade de fumaça nas proximidades da agência. Por medida de segurança, a calçada em frente ao banco foi interditada durante o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações preliminares, os sistemas de segurança da instituição financeira teriam sido acionados. Há relatos de uma possível tentativa de invasão à agência, mas a informação ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para verificar a origem da fumaça e eliminar qualquer risco no local, enquanto policiais militares realizaram o isolamento da área e acompanharam a ocorrência.

O Taboão em Foco acompanha o caso e atualizará esta reportagem assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades.

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