Taboão Fanfest começa nesta quinta-feira (11) com transmissão dos jogos da Copa do Mundo na Praça Nicola Vivilechio

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza, a partir desta quinta-feira (11), o Taboão Fanfest, evento que transformará a Praça Nicola Vivilechio em um ponto de encontro para os torcedores acompanharem os jogos da Copa do Mundo.

As transmissões acontecerão em um telão de LED de 30 metros quadrados instalado na praça, com estrutura de som de alta potência e iluminação especial. A programação terá início às 16h e, na abertura do evento, haverá distribuição gratuita de pipoca e refrigerante para o público.

Segundo a administração municipal, a estrutura foi preparada para proporcionar conforto e boa visibilidade aos espectadores. O painel será instalado a três metros de altura e contará com tecnologia de alta resolução para a exibição das partidas.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que a iniciativa busca transformar a praça em um espaço de convivência e celebração para os moradores.

“Esta praça foi pensada para sediar eventos assim e ser um ponto de encontro e celebração para a nossa cidade. É um convite para que todos venham aproveitar esse momento especial”, afirmou.

Além da transmissão das partidas, os dias de jogos da Seleção Brasileira contarão com atrações especiais organizadas pelas secretarias de Turismo e Cultura.

A estreia do Brasil na fase de grupos está marcada para o dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos. Depois, a seleção enfrenta o Egito no dia 6 de julho, também às 19h. O terceiro compromisso será diante do Haiti, no dia 19 de julho, às 21h30. Já o último jogo da fase inicial será contra a Escócia, no dia 24 de julho, às 19h.

O secretário de Turismo, Lucas Leme, informou que o evento também contará com edições especiais da feira gastronômica da cidade, fortalecendo o trabalho dos empreendedores locais.

“A proposta é reunir as famílias e os amigos para torcerem juntos, além de valorizar os comerciantes e empreendedores que participam da feira gastronômica”, destacou.

O Taboão Fanfest permanecerá na Praça Nicola Vivilechio durante toda a competição. A previsão é que as transmissões aconteçam até o dia 19 de julho, data da grande final da Copa do Mundo.

A expectativa da Prefeitura é reunir centenas de moradores ao longo do evento, transformando a região central da cidade em um dos principais pontos de torcida durante o torneio.

Serviço

Taboão Fanfest

Início: quinta-feira, 11 de junho

Local: Praça Nicola Vivilechio – Centro de Taboão da Serra

Horário: a partir das 16h

Entrada gratuita

Transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telão de LED