Prefeitura de Taboão investe em Estande Virtual de Tiro para a GCM

Da PMTS

Os Guardas Civis Municipais (GCMs) de Taboão da Serra contam com um novo espaço de treinamento. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, inaugurou um Estande de Tiro Virtual na sede da corporação, na sexta-feira, 29 de maio. O equipamento permite que os GCMs possam ser treinados com mais segurança e economia, além de simular situações reais.

A inauguração do espaço contou com a presença da vice-prefeita Erica Franquini, do deputado federal Paulo Bilynskyj, do secretário de Segurança Pública Luis Peniche, do comandante da GCM Almir da Silva, além dos vereadores Thamires de Cássia e Dr. Ronaldo Onishi.

Segundo o secretário Luis Peniche, essa é mais uma conquista para a corporação. “Estamos investindo na GCM para que os guardas estejam cada vez mais preparados e capacitação nas ruas. Essa tecnologia possibilita que os GCMs façam não apenas a simulação de tiros em um estande, mas também treinamento em cenários variados, de maneira imersiva e realista. Agradeço ao Deputado Federal Paulo Bilynskyj e ao nosso prefeito Engenheiro Daniel por mais essa conquista para a nossa GCM”, afirmou.

Já a vice-prefeita Erica Franquini, destacou o importante momento de modernização da segurança pública. “A nova estrutura reforça o compromisso da gestão municipal com a inovação, investindo em tecnologia para fortalecer o trabalho da GCM e oferecer mais eficiência no atendimento à população”, ressaltou.

Estande Virtual

O Estande Virtual de Tiros (STAP 90) foi adquirido pela Prefeitura com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Bilynskyj, no valor de R$ 300 mil, e foi fornecido pela EBTS – Empresa Brasileira de Tecnologias e Sistemas.

O comandante Almir da Silva, explicou como funciona o sistema. “Os disparos são feitos em duas armas que foram adaptadas para o simulador. Além de contar com mais de 100 cenários, também é possível gravar imagens e utilizar no equipamento. Isso possibilita à GCM treinamentos focados e mais frequentes”, comentou.

O Estande Virtual conta com uma tela de projeção de 3x2m, o que proporciona um campo de visão amplo e focado; um projetor lazer 4k, para imagens nítidas e uma experiência visual imersiva; e sensores de identificação de disparo de 120 FPS que capturam cada disparo com precisão milimétrica e garantia de respostas instantâneas e realistas.