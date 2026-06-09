Cestto Atacadista realiza processo seletivo no Cemur com vagas para candidatos com e sem experiência nesta quarta-feira (10)

Direto da redação
Nesta quarta-feira, 10 de junho, a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), em parceria com o Grupo Zaffari promove processos seletivos para a futura unidade do Cestto Atacadista. As seleções serão em dois horários, às 9h e às 14h, no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jd. Bontempo).
As oportunidades são para áreas operacionais, com e sem experiência, com escolaridade a partir do Ensino Fundamental.
Interessados devem comparecer no Cemur, em um dos horários, munido de RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, Reservista, além de currículo atualizado e comprovante de endereço.
A secretária Laura Neves destaca a importância de mais uma etapa da parceria com o Grupo Zaffari e ressalta que a ação integra as iniciativas da pasta. “A chegada do Cestto Atacadista representa geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população de Taboão da Serra. Nesta nova etapa, teremos vagas operacionais para diferentes perfis, inclusive para candidatos sem experiência. Nosso objetivo é aproximar os moradores das empresas que estão investindo na cidade e fortalecer a empregabilidade local”, afirma.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES:
Confira as vagas disponíveis
|Cargo
|Experiência
|Escolaridade
|Operador de Caixa
|Não exige
|Ensino Fundamental Completo
|Auxiliar de Açougue
|Não exige
|Ensino Fundamental Completo
|Auxiliar de Produção de Padaria
|Não exige
|Ensino Fundamental Completo
|Atendente/Operador de Loja
|Não exige
|Ensino Fundamental Completo
|Açougueiro
|Exige experiência
|Ensino Fundamental Incompleto
|Padeiro
|Exige experiência
|Ensino Médio Incompleto
|Atendente de Frios e Laticínios
|Exige experiência
|Ensino Médio Incompleto
|Verdureiro/Repositor de Hortifrúti
|Exige experiência
|Ensino Médio Incompleto
|Estoquista de Mercearia
|Exige experiência
|Ensino Médio Completo
|Operador de Empilhadeira
|Exige experiência
|Ensino Médio Incompleto
|Conferente
|Exige experiência
|Ensino Médio Incompleto
|Auxiliar de Limpeza
|Exige experiência
|Ensino Fundamental Incompleto
Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR), refeitório no local, auxílio-creche, cartão para compras e uniforme. Alguns cargos também oferecem plano de carreira.
Serviço:
Processo Seletivo – Cestto Atacadista
Vagas Operacionais
10/06, às 9h e às 14h
Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jd. Bontempo