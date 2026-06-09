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Cestto Atacadista realiza processo seletivo no Cemur com vagas para candidatos com e sem experiência nesta quarta-feira (10)

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Direto da redação 

Nesta quarta-feira, 10 de junho,  a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), em parceria com o Grupo Zaffari promove processos seletivos para a futura unidade do Cestto Atacadista. As seleções serão em dois horários, às 9h e às 14h, no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jd. Bontempo).

As oportunidades são para áreas operacionais, com e sem experiência, com escolaridade a partir do Ensino Fundamental.

Interessados devem comparecer no Cemur, em um dos horários, munido de RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, Reservista, além de currículo atualizado e comprovante de endereço.

A secretária Laura Neves destaca a importância de mais uma etapa da parceria com o Grupo Zaffari e ressalta que a ação integra as iniciativas da pasta.  “A chegada do Cestto Atacadista representa geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população de Taboão da Serra. Nesta nova etapa, teremos vagas operacionais para diferentes perfis, inclusive para candidatos sem experiência. Nosso objetivo é aproximar os moradores das empresas que estão investindo na cidade e fortalecer a empregabilidade local”, afirma.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES:

Confira as vagas disponíveis

CargoExperiênciaEscolaridade
Operador de CaixaNão exigeEnsino Fundamental Completo
Auxiliar de AçougueNão exigeEnsino Fundamental Completo
Auxiliar de Produção de PadariaNão exigeEnsino Fundamental Completo
Atendente/Operador de LojaNão exigeEnsino Fundamental Completo
AçougueiroExige experiênciaEnsino Fundamental Incompleto
PadeiroExige experiênciaEnsino Médio Incompleto
Atendente de Frios e LaticíniosExige experiênciaEnsino Médio Incompleto
Verdureiro/Repositor de HortifrútiExige experiênciaEnsino Médio Incompleto
Estoquista de MerceariaExige experiênciaEnsino Médio Completo
Operador de EmpilhadeiraExige experiênciaEnsino Médio Incompleto
ConferenteExige experiênciaEnsino Médio Incompleto
Auxiliar de LimpezaExige experiênciaEnsino Fundamental Incompleto

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR), refeitório no local, auxílio-creche, cartão para compras e uniforme. Alguns cargos também oferecem plano de carreira.

Serviço:

Processo Seletivo – Cestto Atacadista

Vagas Operacionais

10/06, às 9h e às 14h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jd. Bontempo

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