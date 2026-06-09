Cestto Atacadista realiza processo seletivo no Cemur com vagas para candidatos com e sem experiência nesta quarta-feira (10)

Direto da redação

Nesta quarta-feira, 10 de junho, a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), em parceria com o Grupo Zaffari promove processos seletivos para a futura unidade do Cestto Atacadista. As seleções serão em dois horários, às 9h e às 14h, no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jd. Bontempo).

As oportunidades são para áreas operacionais, com e sem experiência, com escolaridade a partir do Ensino Fundamental.

Interessados devem comparecer no Cemur, em um dos horários, munido de RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, Reservista, além de currículo atualizado e comprovante de endereço.

A secretária Laura Neves destaca a importância de mais uma etapa da parceria com o Grupo Zaffari e ressalta que a ação integra as iniciativas da pasta. “A chegada do Cestto Atacadista representa geração de emprego, renda e novas oportunidades para a população de Taboão da Serra. Nesta nova etapa, teremos vagas operacionais para diferentes perfis, inclusive para candidatos sem experiência. Nosso objetivo é aproximar os moradores das empresas que estão investindo na cidade e fortalecer a empregabilidade local”, afirma.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES:

Confira as vagas disponíveis

Cargo Experiência Escolaridade Operador de Caixa Não exige Ensino Fundamental Completo Auxiliar de Açougue Não exige Ensino Fundamental Completo Auxiliar de Produção de Padaria Não exige Ensino Fundamental Completo Atendente/Operador de Loja Não exige Ensino Fundamental Completo Açougueiro Exige experiência Ensino Fundamental Incompleto Padeiro Exige experiência Ensino Médio Incompleto Atendente de Frios e Laticínios Exige experiência Ensino Médio Incompleto Verdureiro/Repositor de Hortifrúti Exige experiência Ensino Médio Incompleto Estoquista de Mercearia Exige experiência Ensino Médio Completo Operador de Empilhadeira Exige experiência Ensino Médio Incompleto Conferente Exige experiência Ensino Médio Incompleto Auxiliar de Limpeza Exige experiência Ensino Fundamental Incompleto

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR), refeitório no local, auxílio-creche, cartão para compras e uniforme. Alguns cargos também oferecem plano de carreira.

Serviço:

Processo Seletivo – Cestto Atacadista

Vagas Operacionais

10/06, às 9h e às 14h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jd. Bontempo