loader-image
temperature icon 25°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Previsão do tempo: Taboão da Serra terá temperaturas entre 10°C e 22°C e chuva a partir de quarta-feira (10)

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Os moradores de Taboão da Serra devem enfrentar uma semana de mudanças no tempo. Após dias de clima seco e temperaturas amenas, a previsão indica o retorno da chuva a partir de quarta-feira (10), com possibilidade de temporais e trovoadas no fim da semana.

Nesta segunda-feira (8), o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 10°C e máxima de 21°C. Não há previsão de chuva. Na terça-feira (9), o cenário permanece semelhante, com muitas nuvens ao longo do dia e temperaturas entre 10°C e 22°C.

A mudança começa na quarta-feira (10), quando estão previstas pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C, com 86% de chance de precipitação.

Na quinta-feira (11), a chuva ganha intensidade. A previsão aponta céu nublado, chuva forte e possibilidade de trovoadas ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 15°C e 18°C, com volume acumulado de quase 20 milímetros de chuva.

Já na sexta-feira (12), o tempo segue instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva pela manhã. As temperaturas devem variar entre 14°C e 20°C.

Previsão para os próximos dias em Taboão da Serra

  • Segunda-feira (8): mínima de 10°C e máxima de 21°C, sem chuva.
  • Terça-feira (9): mínima de 10°C e máxima de 22°C, sem chuva.
  • Quarta-feira (10): mínima de 12°C e máxima de 22°C, com pancadas de chuva.
  • Quinta-feira (11): mínima de 15°C e máxima de 18°C, com chuva forte e trovoadas.
  • Sexta-feira (12): mínima de 14°C e máxima de 20°C, com pancadas de chuva pela manhã.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.