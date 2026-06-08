Obras de expansão da Linha 4-Amarela do metrô até Taboão da Serra interditam trecho da Rua João Batista de Oliveira 

Por Samara Matos, na redação

As obras de expansão da Linha 4-Amarela do metrô vão provocar mudanças no trânsito de Taboão da Serra a partir deste sábado (6). A Rua João Batista de Oliveira terá interdições parciais e, posteriormente, bloqueio total em um trecho da via para a execução de serviços relacionados à futura estação do metrô no município.

De acordo com a concessionária Motiva, responsável pela obra, a intervenção ocorre entre os números 82 e 88 da rua. Inicialmente, uma faixa de rolamento será interditada por aproximadamente 30 dias para a realização das escavações do poço de ventilação e saída de emergência da linha.

A partir do dia 6 de julho, o trecho passará por interdição total, permanecendo fechado até a conclusão da estrutura. O canteiro de obras ocupará uma área de cerca de 1.000 metros quadrados, incluindo parte da pista e das calçadas.

Segundo a empresa, o acesso de moradores, comerciantes e prestadores de serviço aos imóveis da região será mantido durante a execução dos trabalhos. O Departamento de Trânsito também implantará sinalização e rotas alternativas para orientar motoristas e minimizar os impactos na circulação.

Avanço das obras do metrô

A intervenção faz parte do projeto de extensão da Linha 4-Amarela, que levará o metrô pela primeira vez até Taboão da Serra. O empreendimento prevê a construção de 3,3 quilômetros de túneis e duas novas estações: Chácara do Jockey e Taboão da Serra.

As obras começaram em março deste ano com a preparação dos terrenos e a instalação dos canteiros. A atual fase marca o avanço das escavações subterrâneas, consideradas uma das etapas mais importantes do projeto.

Com investimento estimado em R$ 4 bilhões, a ampliação da Linha 4-Amarela promete melhorar a mobilidade urbana para milhares de moradores da região, reduzindo o tempo de deslocamento entre Taboão da Serra e a capital paulista.

Atenção aos motoristas

Os motoristas que circulam pela região devem ficar atentos às mudanças viárias e à sinalização instalada no entorno da Rua João Batista de Oliveira. A recomendação é utilizar os desvios indicados para evitar congestionamentos e transtornos durante o período das obras.