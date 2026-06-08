Duas apostas de Taboão da Serra acertam a quina da Mega-Sena e faturam mais de R$ 37 mil

Por Samara Matos, na redação

Duas apostas registradas em Taboão da Serra acertaram cinco dezenas no concurso 3015 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (6), e garantiram prêmio de R$ 37.037,29 cada.>>

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados foram apostas simples. Uma delas foi realizada pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa e a outra na lotérica Sorte Certa Lots, localizada no município.>>

As dezenas sorteadas foram: 09, 18, 26, 31, 53 e 58.

Apesar de ninguém da cidade ter acertado as seis dezenas, os apostadores ficaram a apenas um número do prêmio principal. O concurso teve um único ganhador na faixa principal, em Brasília (DF), que levou sozinho R$ 30.424.768,27.>>

Ao todo, 68 apostas em todo o país acertaram a quina e receberam prêmios a partir de R$ 37 mil. Já a quadra registrou 4.932 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 841,73.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (9). Segundo a Caixa, o prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.>>

Como apostar

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa até as 20h do dia do sorteio. Para concorrer, o jogador deve escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante.