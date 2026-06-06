Vereador Wanderley Bressan apresenta e Câmara aprova voto de louvor em homenagem a 30ª Parada do Orgulho LGBT

Direto da Redação

O vereador Wanderley Bressan apresentou na última sessão, voto de louvor em homenagem a 30ª edição do orgulho LGBT de São Paulo, que acontece no domingo (7) na Avenida Paulista com shows de Pablo Vittar, Gloria Groove, Melody entre outros. O voto foi aprovado por unanimidade.

“Quero pedir o voto favorável a cada vereador e a cada vereadora para [aprovarmos] um voto de louvor que estou apresentando em homenagem a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que acontece neste domingo. No dia 28 de junho, nós comemoramos o Dia Internacional do Orgulho LGBT”, diz Bressan.

E completa. “E quando se fala em orgulho, normalmente há um entendimento equivocado e já surgiram pessoas dizendo que também precisa ter o dia do orgulho hétero. E quando a gente fala de orgulho, não estamos falando daquele sentimento de superioridade. A gente está falando da superação da vergonha que a sociedade impõe às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, durante anos”, diz.