Secretaria de Assistência Social e Fundo Social lançam Campanha do Agasalho 2026 com mais de 20 pontos de arrecadação em Taboão da Serra

Direto da redação

Começou aqui em Taboão da Serra a Campanha do Agasalho de 2026, fruto de uma parceria entre o Fundo Social e a Secretaria de Assistência Social. Ao todo, serão mais de 20 pontos de coleta em todo o município, que receberão doações voluntárias de cobertores, agasalhos e itens de vestuário como toucas, cachecóis, luvas e meias.

A Assistência Social recomenda a doação principalmente de peças de vestuário masculino, uma vez que parte dos itens arrecadados será distribuída para pessoas acolhidas pela Ação de Inverno no Centro Pop. Além disso, as doações recebidas serão distribuídas entre as nove unidades do CRAS que atendem ao município e serão utilizadas para atender as famílias em vulnerabilidade social que utilizam os serviços. O Fundo Social também pretende realizar ações do Varal Solidário para distribuir as peças.

É importante que as roupas, cobertores e demais itens doados estejam limpos e sem rasgos ou desgastes que impeçam o uso. Estas roupas aquecerão o inverno de pessoas e, para isso, precisam estar em condições básicas de uso. Caso desejem, também são aceitas roupas íntimas de uso adulto ou infantil novas.

“Aqui no Fundo Social, nós temos contato com pessoas que vivem em uma situação muito cruel. É importante que quem tem condição, doe e ajude essas pessoas a passarem por um inverno mais confortável e seguro”, comentou a presidente do Fundo Social e primeira dama, Kamilla Bogalho.

Confira a lista com os pontos de arrecadação selecionados pela SAS:

Poupatempo (Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 — Parque São Joaquim)

Atende Pirajuçara (Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 — Pirajuçara)

Atende Centro (Rua Pedro Mari, 80 — Parque Assunção)

Centro de Convivência do Idoso CCI (Avenida Doutor José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa)

UPA Akira Tada (Estr. São Francisco, 2532 — Vila Sônia do Taboão)

CRAS Vila Sônia (R. Elza Féres, 360 — Vila Sonia do Taboão)

CRAS Clementino (Estr. Kizaemon Takeuti, 1145 — Parque São Joaquim)

Fundo Social (Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito)

UBS Santo Onofre (R. Mal. Artur da Costa e Silva, 97 — Jardim Panorama)

Secretaria de Manutenção (R. Áurea Tavares, 700 – Parque Industrial das Oliveiras)

Ginásio Ayrton Senna da Silva (Rua José Francisco dos Santos, 120 — Jardim Helena)

Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho “Zé do Feijão” (Estrada Kizaemon Takeuti, 1950 — Jardim Roberto)

Câmara Municipal (Estrada São Francisco, 2013 — Jardim Henriqueta)

Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151 — Jardim Bontempo)

EMEB Cecília Meireles (R. Rosalina Schultz, 25 — Jardim Beatriz)

SER (Estr. das Olarias, 670 — Jardim Triângulo)

CRAS Pirajuçara (Av. Jacarandá, 376 — Parque Jacaranda)

CRAS Saporito (R. Zeicy Aparecida Batista, 39 — Jardim Record)

Campo do Guaciara (Estrada das Olarias, 519 — Jardim Triângulo)

CRAS Indiana (R. Brazilina Béu, 55 — Vila Indiana)

CIE Pietra Medeiros (Rua Antônio Pestana, 434 — Parque Monte Alegre)

CAPS II (Av. Ibirama, 145 — Parque Industrial Daci)