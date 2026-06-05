Deputado Eduardo Nóbrega destinou mais de R$ 22 milhões para saúde da região e celebra aumento da tabela SUS

Direto da Redação

A ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais já começa a beneficiar cidades do CONISUD, fortalecendo o atendimento à população e ampliando os recursos destinados à saúde pública. A medida anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas permitirá que unidades municipais recebam valores maiores pelos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando mais cirurgias, mais consultas e mais qualidade nos serviços prestados.

Na região, foram contempladas unidades de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

Em Taboão da Serra, a Unidade Mista de Saúde (PS do Antena) passou a integrar o programa. Antes mesmo da inclusão no SUS Paulista, o mandato do deputado estadual Eduardo Nóbrega já havia destinado mais de R$ 11,5 milhões para investimentos na saúde do município.

Em Itapecerica da Serra, o Pronto-Socorro e Maternidade Municipal Zoraide Eva das Dores também foram contemplados. Para a cidade, o mandato já destinou mais de R$ 2,4 milhões em recursos voltados ao fortalecimento da rede municipal de saúde.

Já em Embu das Artes, duas unidades passaram a receber os benefícios do programa: o Pronto-Socorro Central e o Hospital Aurelino Santos. O município já havia recebido R$ 1 milhão em investimentos destinados pelo parlamentar para a área da saúde.

Os investimentos também alcançaram outras cidades da região. Embu-Guaçu recebeu R$ 4 milhões, São Lourenço da Serra R$ 2,65 milhões, Juquitiba R$ 500 mil e Vargem Grande Paulista R$ 100 mil.

Somados, os recursos destinados pelo mandato de Eduardo Nóbrega para a saúde pública do CONISUD ultrapassam R$ 22 milhões.

Para o deputado, a chegada do SUS Paulista à região é resultado de um trabalho contínuo de articulação entre Estado, municípios e lideranças locais, garantindo que os investimentos cheguem efetivamente à ponta e melhorem a vida da população.