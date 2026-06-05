Secretaria de Saúde investiu R$ 94 milhões na saúde de Taboão da Serra no 1º quadrimestre de 2026

Da CMTS

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra fez a prestação de contas dos gastos e investimentos realizados durante o 1º quadrimestre de 2026. De janeiro a abril foram executados R$ 94.203.288,22, sendo recursos da Prefeitura, do Governo Federal e do Governo do Estado. Os dados foram apresentados em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara, presidida pelo vereador Enfermeiro Rodney, no dia 27 de maio.

Além do secretário de saúde, Ailton Bogalho, e sua equipe técnica, participaram da audiência os vereadores que compõem a comissão, Donizete (vice-presidente) e Professora Najara Costa (Membra), além de Dídio Conceição e Thamires de Cássia.

“Essas audiências para discutir a saúde pública de Taboão da Serra são importantes porque vemos os dados detalhados de todas as ações da Secretaria e como o dinheiro público está sendo investido. É também a oportunidade para que a população possa apontar os problemas para que sejam corrigidos”, afirma Rodney.

O vice-presidente da comissão, vereador Donizete pediu para que seja realizada a manutenção imediata do elevador da UBS Oliveira/Marabá. Já a vereadora Professora Najara Costa pediu atenção ao número elevado de faltas dos pacientes nas consultas agendadas. Das 79,7 mil consultas agendadas, cerca de 29% dos pacientes faltam. O secretário Ailton Bogalho “Infelizmente o recurso que temos hoje é a ligação telefônica, mas infelizmente muita gente não atende a ligação e o whatsapp derruba nosso sistema devido às inúmeras mensagens. Mas estamos chegando a uma solução para isso”, promete.

O secretário garante que a saúde terá uma realidade muito melhor a partir de agora. “Entendemos que temos muita coisa para fazer ainda, temos muitos equipamentos para arrumar, consertar. Agora, é importante que os vereadores estejam do nosso lado indo nas unidades para ver o que precisa melhorar e sentando com a gente. Já era previsto que seria um pouco mais difícil esse ano. Mas deste meio do ano [em diante] voltamos a crescer muito e a partir do ano que vem, teremos outra realidade na saúde”, afirma Ailton Bogalho.

A audiência também teve a participação do responsável pela gestão da UPA Dr. Akira Tada e do Pronto Socorro Infantil, o coordenador de projetos Carlos Cesar Rabello Alves, que falou sobre as melhorias que estão sendo implementadas. “No PSI foram feitas reformas em todas as poltronas e estofados. E estamos tentando melhorar o fluxo de atendimento. A sala de classificação estamos passando para frente e serão duas salas, mudando a forma de atendimento. A gente espera melhorar o atendimento”, diz.

Já a nova diretora do PS do Antena, Juliana Cesila de Castro afirma que a procura tem sido alta. “No primeiro quadrimestre tivemos quase 90 mil atendimentos, acima do pactuado [em contrato] em quase 20 mil. Isso mostra quanto a cidade é procurada pelos munícipes e de outros municípios. A nossa espera de atendimento é de 60 a 90 minutos, sendo a classificação azul e verde”, afirma. Ela afirma que a partir de junho, a unidade deve implementar um protocolo do AVC Isquêmico para reduzir sequelas motoras e cognitivas nesses pacientes.

O presidente da comissão, vereador Enfermeiro Rodney também leu as perguntas dos munícipes e de jornalistas sobre questões ligadas à saúde, que foram respondidas pelos técnicos da Secretaria de Saúde.

A audiência pública teve transmissão ao vivo e está disponível no canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube.