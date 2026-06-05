Cartórios Eleitorais e CEJUSC de Taboão da Serra terão novo endereço a partir de 15 de junho

Direto da redação

Os Cartórios Eleitorais de Taboão da Serra (324ª e 416ª Zonas Eleitorais), bem como o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) terão novo local de atendimento. A partir do dia 15 de junho de 2026, os órgãos passarão a funcionar na Rua Nair Marquês de Souza, 165, no Jardim Maria Rosa.

Devido a transferência de local, nos dias 11 e 12 de junho o atendimento presencial será suspenso. Sendo assim, a população deverá buscar atendimento online pelos sites www.tre-sp.jus.br ou www.tjsp.jus.br.

A mudança para o novo local estava prevista desde o mês de março. No entanto, devido ao período de alistamento eleitoral a transferência foi adiada para evitar impactos no atendimento à população.

Serviço:

A partir de 15/06/2026

– Cartórios Eleitorais de Taboão da Serra (324ª ZE e 416ª ZE)

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)

Local: Rua Nair Marquês de Souza, 165, no Jardim Maria Rosa.

www.tre-sp.jus.br

www.tjsp.jus.br