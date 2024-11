Black Friday: Animália Park oferece ingressos a partir de R$ 98

Por Samara Matos, na redação

O Animália Park, localizado em Cotia, lançou uma promoção especial para a Black Friday, oferecendo ingressos com descontos imperdíveis. O primeiro lote, com entradas a R$ 98, está disponível até 24 de novembro, representando uma redução significativa em relação ao preço normal de R$ 150.

Já o segundo lote, com ingressos a R$ 108, será comercializado entre 25 de novembro e 1º de dezembro. Ambas as opções incluem acesso às principais atrações do parque: o Animália Reserva, o Animália Forest (aviário) e o Animália Diversão (parque indoor).

Os ingressos adquiridos na promoção devem ser utilizados até o dia 2 de fevereiro de 2025, com a possibilidade de reagendamento, caso o visitante não consiga comparecer na data escolhida. No entanto, vale lembrar que o Animália Park não funciona às segundas-feiras nem nas datas específicas de 7, 24 e 25 de dezembro, além de 1º de janeiro.

Com vendas limitadas e exclusivas pelo site oficial, essa é uma oportunidade única para quem deseja aproveitar as atrações do parque por um preço especial.

Serviço