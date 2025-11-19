É tudo mentira: Caminhoneiro inventou falsa bomba e parou o Rodoanel

Direto da Redação

De acordo com o Brasil Urgente, a história do caminhoneiro que parou o Rodoanel na região de Itapecerica da Serra no dia 12 de novembro era tudo mentira. Em depoimento na tarde desta quarta-feira (19), ele teria confessado a farsa aos policiais de Taboão da Serra.

A ação na época mobilizou a Polícia Militar e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Ao sair do caminhão, descobriu-se que o pacote deixado aos pés do motorista não era explosivo.

O caminhoneiro Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, deu entrevistas na TV afirmando que sofreu violência física dos bandidos e havia marcas pelo corpo. Porém, alguns pontos foram levantados à época.

O primeiro a proximidade de uma votação em Brasília, que transformaria ações do crime organizado a terrorismo. O impacto de um caminhoneiro amarrado à bomba comoveria deputados. Outro ponto, foi na queda do caminhão, quando – ‘desmaiado’ – ele segura o policial para não cair ao chão e ‘desmaia’ novamente.

Com o esclarecimento e a confissão, o caminhoneiro vai responder na Justiça pela falsa comunicação de crime e possivelmente por outros artigos do código penal.