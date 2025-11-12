Suspeita de bomba no Rodoanel: motorista é retirado de carreta em Itapecerica da Serra e artefato era um simulacro

Direto da redação, com informações do Bom Dia SP / Imagens: Reprodução/TV Globo

A Polícia Militar retirou, no fim da manhã desta quarta-feira (12), o motorista de uma carreta que bloqueava a pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na altura do km 44, em Itapecerica da Serra. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) confirmou que o suposto explosivo encontrado no veículo era um simulacro — objeto que imita uma bomba, mas não tem capacidade de explosão.

A ocorrência mobilizou as forças de segurança por mais de cinco horas e causou cerca de 20 km de congestionamento no sentido da Rodovia Presidente Dutra. Por segurança, o trecho foi totalmente interditado.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista relatou ter sido vítima de assalto seguido de sequestro durante a madrugada. Ele afirmou que três homens colocaram os artefatos na carreta e o obrigaram a atravessar o veículo na pista.

O GATE foi acionado por volta das 5h e iniciou o isolamento da área e as negociações. Às 9h30, o motorista foi retirado em segurança e levado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra. O estado de saúde dele não foi informado.

A Polícia Militar informou que investiga duas hipóteses: a de sequestro ou a de surto psicótico. O caso segue em apuração.

O veículo pertence à transportadora Sitrex, especializada em cargas químicas e hospitalares. Em nota, a empresa afirmou que não vai se pronunciar até a conclusão das investigações.

Durante o bloqueio, o tráfego foi desviado para a Rodovia Régis Bittencourt, o que também gerou lentidão na região. Por volta das 10h45, a concessionária SPMAR iniciou a liberação gradual da via.

📍 Itapecerica da Serra – Atualizado às 14h30de 12 de novembro de 2025