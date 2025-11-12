Deputado Dr. Eduardo Nóbrega é elo entre São Paulo e Itapecerica da Serra em reunião com Ricardo Nunes sobre segurança e mobilidade

Da assessoria do deputado

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega participou, nesta terça-feira (11), de reunião na Prefeitura de São Paulo com o prefeito Ricardo Nunes, o prefeito de Itapecerica da Serra, Ramon Corsini, o vice-prefeito Allan Dias e o Apóstolo Estevam Hernandes. O encontro tratou de ações conjuntas nas áreas de segurança pública e mobilidade urbana, fortalecendo a integração entre a capital e os municípios da região metropolitana.

Durante a reunião, o prefeito Ricardo Nunes apresentou os resultados do Smart Sampa, programa considerado referência nacional em segurança inteligente. Para Eduardo Nóbrega, a reunião simboliza o papel de articulação que seu mandato tem exercido para aproximar os municípios do Governo do Estado e da capital paulista.

“Nosso trabalho é ser ponte entre as cidades e o Estado, criando conexões que geram resultados concretos. Hoje, unimos esforços para levar o que São Paulo tem de melhor em tecnologia, gestão e segurança para Itapecerica da Serra e toda a região. Essa integração é o caminho para um desenvolvimento regional equilibrado”, afirmou o deputado.

Além da pauta da segurança, o encontro também discutiu melhorias nas linhas de transporte público que ligam o Jardim São Marcos e o Sampaio ao bairro do Capão Redondo, na zona sul da capital. A ampliação do atendimento é vista como fundamental para garantir mais mobilidade, qualidade de vida e integração entre as cidades.

O prefeito Ramon Corsini destacou que a reunião reforça a importância de parcerias técnicas e institucionais.

“O Smart Sampa é uma inspiração para Itapecerica. Queremos levar esse modelo para fortalecer nossa segurança e, ao mesmo tempo, ampliar o diálogo sobre mobilidade com São Paulo.”

O vice-prefeito Allan Dias enfatizou a força da união regional.

“Quando o poder público se une em torno de objetivos comuns, os resultados aparecem. Essa aproximação entre Itapecerica e São Paulo é um grande passo.”

O prefeito Ricardo Nunes destacou que a capital está aberta à colaboração com os municípios vizinhos.

“O Smart Sampa é um programa de excelência, e ver outras cidades buscando inspiração nesse modelo é sinal de que estamos no caminho certo.”

O Apóstolo Estevam Hernandes, que acompanhou o encontro, também celebrou o momento.

“É gratificante ver lideranças que somam forças com propósito. Quando o poder público age com fé, compromisso e união, a transformação acontece.”

A reunião consolidou mais um passo na construção de parcerias regionais lideradas por Eduardo Nóbrega, que tem se destacado como articulador político entre o Governo do Estado, a capital e as cidades da Grande São Paulo.