Curso gratuito de Agente de Atendimento e Segurança da Motiva tem vagas para moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

A Motiva Trilhos, responsável pelas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, abriu 40 vagas gratuitas para o curso de capacitação de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), em parceria com o Senai-SP. A iniciativa prioriza moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e cidades vizinhas da região metropolitana de São Paulo.

As inscrições estão abertas até 21 de novembro e devem ser realizadas pela plataforma Gupy: bit.ly/MotivaAgenteSeguranca.

Sobre o curso

O curso terá início na primeira semana de dezembro, com aulas presenciais no Senai Vila Leopoldina – Mariano Ferraz, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e em sábados alternados.

Durante dois meses e meio, os participantes receberão treinamento teórico e prático sobre atendimento ao público e segurança operacional. O processo seletivo inclui um Teste de Aptidão Física (TAF), etapa eliminatória que avalia a capacidade física necessária para atuar como agente de segurança.

Benefícios e carreira

O curso é uma porta de entrada para o setor metroferroviário, que segue em expansão. Os agentes contratados pela Motiva têm regime CLT, com pacote de benefícios que inclui:

Assistência médica e odontológica gratuita, extensiva a filhos e cônjuge

Vale-refeição ou alimentação

Previdência privada

Participação nos lucros e resultados (PLR)

Licença-maternidade de 180 dias e paternidade de 20 dias

Auxílio-creche

Acesso ao programa Wellhub (Gympass)

Na primeira edição, a parceria Motiva-Senai formou 80 profissionais, com destaque para a alta participação feminina, que representou 80% de uma das turmas.