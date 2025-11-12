Curso gratuito de Agente de Atendimento e Segurança da Motiva tem vagas para moradores de Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação
A Motiva Trilhos, responsável pelas linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, abriu 40 vagas gratuitas para o curso de capacitação de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), em parceria com o Senai-SP. A iniciativa prioriza moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e cidades vizinhas da região metropolitana de São Paulo.
As inscrições estão abertas até 21 de novembro e devem ser realizadas pela plataforma Gupy: bit.ly/MotivaAgenteSeguranca.
Sobre o curso
O curso terá início na primeira semana de dezembro, com aulas presenciais no Senai Vila Leopoldina – Mariano Ferraz, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e em sábados alternados.
Durante dois meses e meio, os participantes receberão treinamento teórico e prático sobre atendimento ao público e segurança operacional. O processo seletivo inclui um Teste de Aptidão Física (TAF), etapa eliminatória que avalia a capacidade física necessária para atuar como agente de segurança.
Benefícios e carreira
O curso é uma porta de entrada para o setor metroferroviário, que segue em expansão. Os agentes contratados pela Motiva têm regime CLT, com pacote de benefícios que inclui:
Assistência médica e odontológica gratuita, extensiva a filhos e cônjuge
Vale-refeição ou alimentação
Previdência privada
Participação nos lucros e resultados (PLR)
Licença-maternidade de 180 dias e paternidade de 20 dias
Auxílio-creche
Acesso ao programa Wellhub (Gympass)
Na primeira edição, a parceria Motiva-Senai formou 80 profissionais, com destaque para a alta participação feminina, que representou 80% de uma das turmas.