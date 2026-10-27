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Taboão da Serra terá processo seletivo para vagas de emprego na 3corações nesta quarta-feira (28)

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Direto da redação 

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza, nesta quarta-feira (28), um processo seletivo para vagas de emprego no Grupo 3corações. As oportunidades são para a área de logística, com cargos destinados a profissionais com e sem experiência.

A seleção será realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em dois horários: às 9h e às 14h, na Rua Cesário Dau, nº 535, no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra.

Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado, documentos pessoais e caneta. Todas as vagas exigem ensino médio completo, mas os requisitos específicos variam conforme a função.

Ao todo, são seis cargos disponíveis: auxiliar de expedição, conferente, operador de empilhadeira, analista de logística júnior, assistente de logística e líder de logística. A empresa oferece benefícios que podem variar conforme o cargo, incluindo vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, kit mensal de produtos, telemedicina, terapia online e acesso à academia.

Os valores dos salários e a quantidade de vagas não foram divulgados.

Confira as vagas disponíveis na 3corações

Auxiliar de expedição – sem experiência

  • Ensino médio completo;
  • Conhecimentos em sistemas WMS são considerados um diferencial.

Conferente – com experiência

  • Ensino médio completo;
  • Experiência comprovada na área;
  • Conhecimento intermediário em planilhas eletrônicas;
  • Noções de sistemas ERP.

Operador de empilhadeira – com experiência

  • Ensino médio completo;
  • Experiência comprovada na função;
  • Conhecimento em operações logísticas;
  • Certificação NR11 obrigatória.

Analista de logística júnior – com experiência

  • Ensino médio completo;
  • Experiência comprovada na área;
  • Conhecimento em ferramentas Google, como Planilhas e Apresentações;
  • Desejável conhecimento em SAP, gestão de frotas e manutenção de veículos.

Assistente de logística – com experiência

  • Ensino médio completo;
  • Experiência comprovada na área;
  • Conhecimento em rotinas de logística e distribuição;
  • Conhecimento em ferramentas de BI, Google e GreenMile;
  • Noções de sistemas ERP, como SAP.

Líder de logística – com experiência

  • Ensino médio completo;
  • Experiência comprovada em gestão de processos logísticos;
  • Conhecimento em logística e armazenamento;
  • Domínio de ferramentas de planilhas e apresentações;
  • Desejável conhecimento em sistemas WMS.

Como participar do processo seletivo

Os candidatos interessados devem comparecer presencialmente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Taboão da Serra nesta quarta-feira (28), em um dos horários disponíveis.

Serviço – Processo seletivo 3corações

Data: Quarta-feira, 28 de outubro de 2026

Horários: 9h e 14h

Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Endereço: Rua Cesário Dau, nº 535, Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra

Documentos necessários: Currículo atualizado, documentos pessoais e caneta

Informações: (11) 4788-7888

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