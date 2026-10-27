Taboão da Serra terá processo seletivo para vagas de emprego na 3corações nesta quarta-feira (28)

Direto da redação
A Prefeitura de Taboão da Serra realiza, nesta quarta-feira (28), um processo seletivo para vagas de emprego no Grupo 3corações. As oportunidades são para a área de logística, com cargos destinados a profissionais com e sem experiência.
A seleção será realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em dois horários: às 9h e às 14h, na Rua Cesário Dau, nº 535, no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra.
Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado, documentos pessoais e caneta. Todas as vagas exigem ensino médio completo, mas os requisitos específicos variam conforme a função.
Ao todo, são seis cargos disponíveis: auxiliar de expedição, conferente, operador de empilhadeira, analista de logística júnior, assistente de logística e líder de logística. A empresa oferece benefícios que podem variar conforme o cargo, incluindo vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, kit mensal de produtos, telemedicina, terapia online e acesso à academia.
Os valores dos salários e a quantidade de vagas não foram divulgados.
Confira as vagas disponíveis na 3corações
Auxiliar de expedição – sem experiência
- Ensino médio completo;
- Conhecimentos em sistemas WMS são considerados um diferencial.
Conferente – com experiência
- Ensino médio completo;
- Experiência comprovada na área;
- Conhecimento intermediário em planilhas eletrônicas;
- Noções de sistemas ERP.
Operador de empilhadeira – com experiência
- Ensino médio completo;
- Experiência comprovada na função;
- Conhecimento em operações logísticas;
- Certificação NR11 obrigatória.
Analista de logística júnior – com experiência
- Ensino médio completo;
- Experiência comprovada na área;
- Conhecimento em ferramentas Google, como Planilhas e Apresentações;
- Desejável conhecimento em SAP, gestão de frotas e manutenção de veículos.
Assistente de logística – com experiência
- Ensino médio completo;
- Experiência comprovada na área;
- Conhecimento em rotinas de logística e distribuição;
- Conhecimento em ferramentas de BI, Google e GreenMile;
- Noções de sistemas ERP, como SAP.
Líder de logística – com experiência
- Ensino médio completo;
- Experiência comprovada em gestão de processos logísticos;
- Conhecimento em logística e armazenamento;
- Domínio de ferramentas de planilhas e apresentações;
- Desejável conhecimento em sistemas WMS.
Como participar do processo seletivo
Os candidatos interessados devem comparecer presencialmente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Taboão da Serra nesta quarta-feira (28), em um dos horários disponíveis.
Serviço – Processo seletivo 3corações
Data: Quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Horários: 9h e 14h
Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Endereço: Rua Cesário Dau, nº 535, Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra
Documentos necessários: Currículo atualizado, documentos pessoais e caneta
Informações: (11) 4788-7888