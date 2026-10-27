Prefeitura atende pedido de pais e mantém turmas do maternal no PAC Santa Terezinha em 2027

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra decidiu manter as duas turmas do mini maternal no PAC Santa Terezinha durante o ano letivo de 2027. A medida foi tomada após uma reunião entre a Secretaria Municipal de Educação e os pais dos alunos, que solicitaram mais tempo de permanência das crianças na unidade. A reunião aconteceu no dia 16 de outubro.

A transferência de aproximadamente 60 alunos para a EMEB Asas Brancas estava prevista para o próximo ano. Com a decisão, a mudança deverá ocorrer em 2028, conforme explicou o secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, durante entrevista ao Na Redação Podcast, do Taboão em Foco.

Os pais haviam manifestado preocupação com a adaptação das crianças a uma nova escola, a separação de colegas e professores e os impactos na rotina das famílias. Para defender a permanência das turmas, os responsáveis organizaram um abaixo-assinado e apresentaram suas reivindicações à Secretaria de Educação.

“Fomos lá, ouvimos a comunidade, e a comunidade falou: ‘Luciano, a gente gostaria de ficar aqui mais um ano’. E aí nós fechamos a questão com eles”, afirmou o secretário.

Ampliação de vagas

A proposta de transferência faz parte de uma reorganização da rede para ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil. A mudança permitirá abrir novas salas de berçário no PAC Santa Terezinha, enquanto a EMEB Asas Brancas, que passa por reforma e ampliação, receberá as turmas.

Durante a entrevista, Luciano destacou a importância de ouvir a comunidade e buscar soluções para atender às famílias, aos professores e às crianças.

“Algumas coisas a gente consegue ter um jogo de cintura, algumas outras não. Então, a gente vai tentando criar uma flexibilidade onde a gente consiga atender à necessidade da comunidade, à necessidade dos pais, à necessidade dos professores e às necessidades da criança”, disse.

O secretário também afirmou que não vê problema em rever uma decisão após o diálogo com os moradores. “Eu não tenho constrangimento nenhum de chegar e falar: ‘Gente, nós pensamos assim, mas podemos ir dessa forma?’”, declarou.