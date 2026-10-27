Policiais militares salvam recém-nascida engasgada em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma recém-nascida foi salva por policiais militares após se engasgar dentro de casa, no Jardim Vitória, em Taboão da Serra. O caso aconteceu por volta das 15h de domingo (25), durante o segundo turno das eleições.

Os policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano faziam patrulhamento na região quando foram avisados por um menino sobre a emergência. Para chegar à criança, a equipe precisou arrombar um portão.

A avó contou aos policiais que a bebê estava desacordada e com as vias aéreas obstruídas. Um dos agentes realizou a manobra de desengasgo e, após três tentativas, a menina voltou a respirar.

A recém-nascida foi levada com a família ao Hospital Geral do Pirajussara, onde recebeu atendimento e ficou em observação. Ao agradecer aos policiais pelo socorro, a avó disse: “Vocês são anjos!”.