Prefeito diz que não há registros de crimes cometidos por pessoas fantasiadas de palhaço em Taboão da Serra

Direto da redação

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, publicou um vídeo para tranquilizar os moradores após a circulação de boatos sobre pessoas fantasiadas de palhaço que estariam cometendo crimes na cidade. Ele afirmou que não há registros oficiais dessas ocorrências e anunciou reforço na segurança.

Segundo o prefeito, nas últimas 24 horas, moradores compartilharam nas redes sociais relatos de pessoas vestidas de palhaço que estariam assustando a população, cometendo assaltos e sequestrando crianças em diferentes pontos do município.

“Quero deixar claro para vocês que não existe nenhum registro oficial nem na Polícia Civil, nem na Polícia Militar e muito menos na Guarda Civil Municipal”, declarou Daniel.

O prefeito informou que conversou com o secretário municipal de Segurança Pública, Peniche, que também entrou em contato com as polícias Civil e Militar. Apesar da ausência de registros, Daniel afirmou que o efetivo será reforçado principalmente durante a noite, a madrugada e o início da manhã.

“A gente vai reforçar o efetivo para que as pessoas possam realmente ficar tranquilas, sair do trabalho, voltar para casa e sair de casa para ir ao trabalho”, disse o prefeito.