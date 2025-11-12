Câmara de Taboão da Serra aprova criação da Secretaria Municipal da Infância e Juventude

Da CMTS

Por unanimidade, a Câmara Municipal aprovou nesta terça-feira, dia 11, a criação da Secretaria da Infância e da Juventude de Taboão da Serra. A sugestão da nova pasta partiu da promotora de justiça Dra. Maria Júlia Kaial Cury na Conferência Municipal de Direitos Humanos e Cidadania no final de agosto.

“Parabéns ao prefeito, parabéns ao Ministério Público, parabéns a doutora Maria Júlia que teve essa interação com o Executivo, orientando de uma forma correta. A pessoa que for assumir precisa estar muito entrosada com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar e com a cidade de Taboão da Serra”, diz o presidente Carlinhos do Leme.

A promotora Dra. Maria Júlia acompanhou a votação na Câmara Municipal. “Essa Secretaria da Infância e Juventude, com esse olhar todo cuidadoso com nossa infância e juventude na cidade, abre uma possibilidade da gente trabalhar juntos. Gostaria de agradecer. É muito raro encontrar uma parceria do Ministério Público, com o Legislativo, com o Executivo. O importante é a gente estar junto”, disse após a aprovação.

Os vereadores também subiram à tribuna para elogiar a criação da nova secretaria.

“Nosso prefeito mais uma vez acerta, criando essa secretaria, trazendo desenvolvimento, segurança jurídica às nossas crianças e adolescentes. Infância e Juventude são de extrema importância e fico feliz em estar presente nesta tarde fazendo parte deste momento histórico”, discursa a vereadora Joice Silva.

Para o vereador Wanderley Bressan, “a Secretaria de Infância e Juventude vai colocar as crianças, adolescentes e jovens, no centro das decisões, como protagonistas. Além disto, importante destacar, o caráter intersetorial que a Secretaria vai ter, de dialogar e construir com as Secretarias de Educação, Esporte, Saúde, Cultura, Assistência Social”, diz.

“Certamente é histórico para nossa cidade que tenhamos uma secretaria voltada para criança e juventude para que tenhamos também a elaboração de dados estatísticos sobre as condições de crianças e jovens da nossa cidade”, diz”, complementa a vereadora Professora Najara Costa.

“A partir da criação da Secretaria, vamos poder fazer a promoção social da cidadania, combate a violência, apoio social, a oportunidade de educação e trabalho. Tenho certeza que Taboão da Serra dá grandes passos ao futuro para que a gente possa ter um trabalho em parceria com o Ministério Público de Taboão da Serra cada vez mais forte”, encerrou o vereador Anderson Nóbrega.

O projeto de lei segue para sanção do prefeito Engenheiro Daniel.

NOVA NOMENCLATURA

O projeto de lei aprovado pelos vereadores também altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Cultura, que passa a se chamar Secretaria Municipal de Cultura, Economia e Indústria Criativa.