Sebrae-SP promove curso gratuito em Taboão da Serra para aumentar vendas no Natal

Direto da redação

Com a chegada do fim do ano e o aumento esperado nas vendas do comércio, o Sebrae-SP vai oferecer o curso gratuito “Super Vendas – Fature ainda mais no Natal” em Taboão da Serra, com o objetivo de ajudar pequenos empreendedores a se prepararem para a principal data do varejo.

A capacitação acontece no dia 18 de novembro (terça-feira), das 18h às 21h, na UniFECAF (Avenida Vida Nova, 166, Jardim Maria Rosa). O evento é presencial e gratuito, e os participantes receberão certificado de participação. As inscrições podem ser feitas pelo link: acesse aqui.

O curso vai ensinar estratégias práticas para aumentar as vendas em datas comemorativas, com foco em marketing digital, produção de imagens e postagens atrativas nas redes sociais, além de orientações sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial para impulsionar negócios locais.

A iniciativa é realizada pelo escritório regional do Sebrae-SP em Osasco, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Taboão da Serra, Associação Comercial e Empresarial de Taboão da Serra (ACE) e UniFECAF.

📍 Serviço

Curso: Super Vendas – Fature ainda mais no Natal

Data: 18 de novembro (terça-feira)

Horário: das 18h às 21h

Local: UniFECAF – Avenida Vida Nova, 166, Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra

Inscrição: clique aqui para se inscrever

Gratuito e com certificado de participação