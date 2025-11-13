loader-image
Começou a Campanha de Natal da ONG Sementes do Amanhã apadrinhe uma criança e espalhe solidariedade

Por Samara Matos, na redação 

A ONG Sementes do Amanhã, que há 19 anos realiza ações sociais voltadas ao acolhimento e desenvolvimento infantil, deu início à sua tradicional Campanha de Natal e busca padrinhos e madrinhas para presentear 175 crianças atendidas pela instituição.

Neste ano, cada participante pode apadrinhar uma criança escolhendo uma das cartinhas confeccionadas pela ONG, que trazem o pedido de um brinquedo de até R$ 50. O kit de presente inclui uma roupa, um calçado e um brinquedo, conforme orientação da organização.

As doações e o apadrinhamento seguem até o dia 15 de dezembro, diretamente na sede da ONG Sementes do Amanhã. O prazo permite que a equipe faça a conferência dos kits e garanta que todas as crianças recebam seus presentes completos.

A tradicional festa de Natal será realizada no dia 20 de dezembro (sábado), a partir das 14h, na própria ONG. Durante o evento, os padrinhos e madrinhas poderão conhecer pessoalmente as crianças apadrinhadas, participar da confraternização e entregar os presentes.

“Todo ano é um momento muito especial para nós e para as crianças. Essa campanha representa carinho, solidariedade e a alegria de compartilhar o Natal com quem mais precisa”, destaca a coordenação da ONG.

Quem desejar participar pode entrar em contato pelo WhatsApp (11) 95359-3287 para escolher uma cartinha e receber todas as orientações sobre a doação.

