loader-image
temperature icon 21°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Prefeitura de Embu das Artes prorroga inscrições para o Conselho Gestor da Feira de Artes e Artesanato até 7 de dezembro

Compartilhar notícia

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes prorrogou até o dia 7 de dezembro de 2025 o prazo de inscrições para a eleição do Conselho Gestor da Feira de Artes e Artesanato (biênio 2026/2028). O processo é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e tem como objetivo fortalecer a representatividade e a transparência na gestão da tradicional feira da cidade.

Os interessados podem se inscrever on-line, por meio de formulário eletrônico, ou presencialmente no Centro de Atendimento ao Expositor (CAEX), localizado no Largo 21 de Abril, 139, Centro, das 9h às 16h.

A eleição é aberta a todos os expositores da Feira de Artes e Artesanato, cuja participação é considerada essencial para o aprimoramento e valorização desse patrimônio cultural e turístico de Embu das Artes.

O novo Regimento do Conselho Gestor está disponível para consulta e contém todas as informações sobre as regras, requisitos e cronograma do processo eleitoral.

 Como participar

  • Prazo de inscrição: até 7 de dezembro de 2025

  • Modalidades de inscrição:
    Formulário on-line
    Presencialmente no CAEX: Largo 21 de Abril, 139, Centro, das 9h às 16h

  • Regimento completo: Acesse aqui

 

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.