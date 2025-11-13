Prefeitura de Embu das Artes prorroga inscrições para o Conselho Gestor da Feira de Artes e Artesanato até 7 de dezembro

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes prorrogou até o dia 7 de dezembro de 2025 o prazo de inscrições para a eleição do Conselho Gestor da Feira de Artes e Artesanato (biênio 2026/2028). O processo é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e tem como objetivo fortalecer a representatividade e a transparência na gestão da tradicional feira da cidade.

Os interessados podem se inscrever on-line, por meio de formulário eletrônico, ou presencialmente no Centro de Atendimento ao Expositor (CAEX), localizado no Largo 21 de Abril, 139, Centro, das 9h às 16h.

A eleição é aberta a todos os expositores da Feira de Artes e Artesanato, cuja participação é considerada essencial para o aprimoramento e valorização desse patrimônio cultural e turístico de Embu das Artes.

O novo Regimento do Conselho Gestor está disponível para consulta e contém todas as informações sobre as regras, requisitos e cronograma do processo eleitoral.

Como participar