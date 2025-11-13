Projeto “Taboão Afro Cidadania” dá visibilidade a afroempreendedores no Shopping Taboão entre 15 e 25 de novembro

Direto da redação

O Shopping Taboão recebe de 15 a 25 de novembro o projeto “Taboão Afro Cidadania”, que celebra o Mês da Consciência Negra com foco em cultura, representatividade e empreendedorismo.

O espaço contará com um quiosque colaborativo reunindo empreendedores negros da cidade, que apresentarão uma variedade de produtos que vão desde beleza, bem-estar, roupas, acessórios, gastronomia e muito mais. A ação busca fortalecer o afroempreendedorismo, dar visibilidade às produções locais e reafirmar o compromisso do município com a promoção da igualdade racial.

“Cada produto carrega uma história e um legado de resistência, criatividade e orgulho. O Taboão Afro Cidadania é uma oportunidade de valorizarmos a identidade negra e apoiarmos o empreendedorismo como instrumento de transformação social”, destaca o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, professor Moreira.

O afroempreendedorismo é um movimento que surgiu no século XIX e valoriza negócios liderados por pessoas negras, promovendo autonomia econômica e geração de renda. Já o conceito de Black Money estimula a circulação de recursos dentro da comunidade negra, incentivando o consumo com propósito e o apoio aos empreendedores, estratégias essenciais para a redução das desigualdades e o desenvolvimento coletivo. Negócios neste nicho estão ligados ao resgate e valorização da identidade afro-brasileira.

Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de mulheres empreendem no Brasil, sendo 48% negras (pretas ou pardas); cerca de 61% dessas empreendedoras iniciam seus negócios por necessidade, devido à falta de oportunidades no mercado formal; apesar de apresentarem maior nível de escolaridade (62,9% têm ensino superior), empreendedoras negras ainda enfrentam barreiras, como racismo estrutural, menor acesso a crédito e desigualdade de renda em relação a homens brancos.

“Apoiar o trabalho desses profissionais é investir em diversidade, inovação e transformação social. O Taboão Afro Cidadania representa uma soma de esforços para fortalecer nossa cidade e valorizar principalmente as mulheres que conciliam carreira e maternidade”, afirma a coordenadora de Promoção da Igualdade Racial, Jaciara Profirio.

Serviço

Taboão Afro Cidadania

Data: de 15 a 25 de novembro

Local: Shopping Taboão (em frente à Drogaria São Paulo)