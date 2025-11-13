GCM de Taboão da Serra apreende drogas e mais de R$ 1,5 mil em flagrante no Jardim Irapuã

Direto da redação

Durante patrulhamento de rotina pela Avenida Laurita Ortega Mari, no Jardim Irapuã, em Taboão da Serra, a Guarda Civil Municipal (GCM) localizou um veículo suspeito e prendeu três indivíduos com drogas e mais de R$ 1,5 mil em espécie.

O grupo foi flagrado durante a madrugada quando deixava um carro estacionado e seguia em direção à comunidade próxima ao Cemitério da Saudade. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram disfarçar uma sacola que carregavam.

Na abordagem, foram encontrados 87 potes com substância semelhante à maconha e 19 eppendorfs com substância análoga à cocaína, além de R$ 967,30 em notas, moedas e cédulas estrangeiras. Durante a ação, um dos detidos tentou subornar os agentes, oferecendo uma quantia adicional que estaria no interior do veículo.

Ao verificar o automóvel, os guardas encontraram mais R$ 620,00, totalizando R$ 1.587,30 apreendidos, além de três celulares.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão por tráfico de entorpecentes e tentativa de suborno. O caso foi encaminhado à Delegacia Central de Taboão da Serra, onde as drogas, o dinheiro e o veículo foram apreendidos para as demais providências da Polícia Civil