Móveis Paraná inaugura nesta sexta (14) sua nova loja em Taboão da Serra

Direto da Redação

A Móveis Paraná inaugura nesta sexta-feira (14), a partir das 9h, sua nova loja em Taboão da Serra, ampliando o espaço e modernizando o atendimento ao público. A loja está localizada na Estrada Kizaemon Takeuti, 3103, no Pirajuçara, região de forte comércio.

Com o novo espaço, a Móveis Paraná apresenta também lançamentos de sua nova linha de móveis, que combina design, funcionalidade e qualidade — características que marcam a trajetória da marca na região.

A empresa convida os moradores de Taboão da Serra e arredores para conhecerem o novo endereço e aproveitarem as promoções. Além da nova unidade, a Móveis Paraná mantém outra loja na Estrada do Campo Limpo, nº 2320.