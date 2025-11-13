Deputado Dr. Eduardo Nóbrega relata e aprova projeto que incorpora a FURP ao Instituto Butantan

Da assessoria do deputado

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 49/2025, relatado pelo deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, que autoriza a incorporação da Fundação para o Remédio Popular (FURP) ao Instituto Butantan. A proposta, encaminhada pelo governador Tarcísio de Freitas, é classificada por especialistas como um dos movimentos mais estruturantes da saúde pública paulista nas últimas décadas.

Com a aprovação, o Instituto Butantan passa a absorver o patrimônio, as operações e as competências da FURP, abrindo caminho para uma gestão mais moderna, eficiente e alinhada às demandas de inovação tecnológica, produção de medicamentos estratégicos e ampliação da capacidade de atendimento à população.

A medida também encerra um período de déficits acumulados pela FURP — estimados em R$ 395 milhões entre 2011 e 2025 — e permite que o Butantan avance na produção de medicamentos de alta complexidade, como imunoterapêuticos utilizados no tratamento do câncer, reforçando o protagonismo do Estado de São Paulo em pesquisa, inovação e desenvolvimento científico.

“Essa mudança proporciona um impacto profundo na saúde do nosso estado. Com a expertise e a gestão do Instituto Butantan, teremos mais eficiência, tecnologia e capacidade produtiva. Tenho orgulho de ter sido o relator da redação final e de votar a favor desse projeto tão importante”, afirmou o deputado Eduardo Nóbrega, destacando o papel decisivo do governador Tarcísio de Freitas na modernização do setor.

O texto aprovado é resultado de um amplo processo de diálogo, que incluiu audiência pública na Alesp com a participação do secretário estadual da Saúde, Dr. Eleuses Paiva, do diretor do Instituto Butantan, Dr. Esper Kallás, do superintendente da FURP, Dr. Rogério Aun, além de parlamentares, servidores, especialistas e representantes da sociedade civil.

Analistas avaliam que a integração fortalece o sistema de saúde paulista ao unir pesquisa, tecnologia e capacidade produtiva em um único eixo estratégico, garantindo mais eficiência e transparência.

Eduardo Nóbrega reforçou que a aprovação consolida o compromisso do Estado com uma gestão pública moderna e responsável: “São Paulo segue na direção certa, com foco em inovação, sustentabilidade e fortalecimento da saúde pública”.