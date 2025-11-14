Fim de semana terá tempo instável com mínima de 17°C e máxima de 28°C e possibilidade de chuva isolada

Direto da redação

O tempo permanece instável em Taboão da Serra nos próximos dias. A previsão indica céu nublado, chuva em vários momentos e temperaturas amenas entre sexta-feira (14) e domingo (16).

Na sexta-feira (14), o dia será de muitas nuvens, com possibilidade de garoa pela manhã e períodos de chuva no decorrer da tarde e da noite. As temperaturas variam de 17°C a 26°C.

O sábado (15) também será marcado por instabilidade. O céu segue nublado pela manhã e o sol deve aparecer entre nuvens à tarde, mas com pancadas de chuva ao longo do dia e à noite. A mínima prevista é de 17°C e a máxima chega a 26°C.

No domingo (16), a tendência é de tempo abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuva rápidas em diferentes períodos. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 19°C e 28°C.