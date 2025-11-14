Polícia Civil cumpre mandados em Taboão da Serra contra quadrilha de golpes virtuais

Direto da redação / Foto: G1

A Polícia Civil da região de São José do Rio Preto cumpriu mandados de busca e apreensão em Taboão da Serra nesta quinta-feira (13), durante uma operação que investiga uma quadrilha especializada em fraudes e estelionatos virtuais em cinco estados do país.

No total, a ação, deflagrada pelo Deinter-5, contou com 81 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão, resultando em oito pessoas presas. Os suspeitos estariam envolvidos em golpes aplicados pela internet, principalmente por meio de leilões falsos de veículos, onde páginas eram criadas simulando sites oficiais para atrair vítimas.

Segundo a investigação, os golpistas patrocinavam anúncios em buscadores, fazendo com que usuários acreditassem estar negociando com empresas legítimas. Os valores desviados das vítimas variavam entre R$ 20 mil e R$ 200 mil por golpe, e a polícia estima que a quadrilha tenha movimentado mais de R$ 3 milhões.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam 57 celulares, 16 notebooks, pen drives, dois veículos e aproximadamente 700 produtos comprados mediante fraude. O material deve ajudar na identificação de outros envolvidos e no rastreamento do dinheiro desviado.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o número total de vítimas e a participação de cada integrante do grupo criminoso. Mais ações podem ocorrer nos próximos dias.