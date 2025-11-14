Papai Noel chega neste domingo (16) ao Shopping Taboão com cortejo especial

Direto da redação

O Shopping Taboão dá início às celebrações natalinas neste domingo, 16 de novembro, com a chegada do Papai Noel em um cortejo pelos corredores do centro de compras. As apresentações são gratuitas e acontecem às 16h e 18h, com música, personagens e muita interação com o público.

A campanha deste ano tem o tema “Natal Colorido Iluminado”, com decoração que mistura tradição e tecnologia. Entre os destaques estão os ursos como ajudantes do Papai Noel, o cenário com quebra-nozes e caixas coloridas e a grande árvore iluminada com passagem interna, que promete ser o principal ponto para fotos.

O público também poderá aproveitar o trenzinho que percorre o pórtico iluminado e o playground acessível pensado para divertir crianças de todas as idades. O Trono do Papai Noel ficará próximo à entrada principal, ao lado do letreiro iluminado “HO HO HO”.

“Queremos que o público sinta o Natal de um jeito mais colorido, mais vivo e mais próximo. Cada detalhe foi pensado para despertar lembranças, sorrisos e aquele sentimento gostoso de tempo bem vivido”, comenta João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão.

O evento é gratuito e aberto ao público. O Shopping Taboão fica na Rodovia Régis Bittencourt, 2643, em Taboão da Serra.

Natal Shopping Taboão

Cortejo de Natal: 16 de novembro, às 16h e 18h

Gratuito

Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra (SP)