Cine Inclusão tem sessão gratuita no dia 29 de novembro em Embu das Artes; inscrições já estão abertas

A Prefeitura de Embu das Artes promove no dia 29 de novembro, às 10h, mais uma edição do Cine Inclusão, projeto voltado ao lazer e à acessibilidade para pessoas com deficiência e seus familiares. A iniciativa é realizada pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Grupo Cine e o Shopping Cidade das Artes.

A sessão de cinema será totalmente gratuita e contará com recursos de acessibilidade para garantir a participação de todos os públicos. Entre as ferramentas disponíveis estão audiodescrição e intérprete de Libras via aplicativo, que deverá ser baixado pelos participantes no dia do evento para acompanhar o filme com mais autonomia e conforto.

O nome do filme infantil que será exibido será divulgado na semana da atividade, mas as inscrições já estão abertas e os ingressos são limitados. O objetivo é ampliar o acesso à cultura e promover experiências inclusivas para crianças, jovens e adultos com deficiência.

A ação faz parte de um conjunto de políticas públicas municipais que visam fortalecer o direito ao lazer, garantindo acolhimento às famílias e valorizando a inclusão no cotidiano da cidade.

Serviço – Cine Inclusão

📅 29 de novembro (sexta-feira)

⏰ 10h

📍 Shopping Cidade das Artes — Avenida Augusto de Almeida Batista, Embu das Artes

🎟️ Gratuito – ingressos limitados