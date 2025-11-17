Tiroteio interdita Avenida Eliseu de Almeida na manhã desta segunda-feira (17)

Direto da redação

Um tiroteio registrado na manhã desta segunda-feira (17) deixou a Avenida Eliseu de Almeida totalmente interditada no sentido Centro de São Paulo. De acordo com as primeiras informações, houve troca de tiros na região e equipes policiais foram acionadas imediatamente para o local.

A via permanece bloqueada enquanto a Polícia Militar realiza a perícia e apura as circunstâncias do ocorrido. Motoristas enfrentam grande congestionamento e são orientados a evitar a área, buscando rotas alternativas.