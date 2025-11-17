Semana em Taboão da Serra começa com chuva forte e termina com sol; mínima de 14°C e máxima de 28°C

Direto da redação

A semana começa com tempo instável e termina com clima mais seco e ensolarado. Nesta segunda-feira (17), a previsão indica chuva forte em alguns momentos, com temperaturas entre 20°C e 26°C. O sol pode aparecer rapidamente no início do dia, mas o céu permanece carregado ao longo da tarde e da noite.

Na terça-feira (18), o cenário ainda é de muitas nuvens e chuva frequente. As temperaturas caem um pouco, variando de 18°C a 23°C. Mesmo com diminuição da intensidade no período noturno, a chuva não deve cessar totalmente.

A partir de quarta-feira (19), o tempo melhora. O sol volta a aparecer entre nuvens e a previsão não aponta chuva significativa. Os termômetros marcam de 16°C a 24°C, com sensação mais confortável.

Na quinta-feira (20), o clima segue firme, com mínima de 14°C e máxima perto de 25°C. Será um dia mais seco e com bom aproveitamento ao ar livre.

Já na sexta-feira (21), as temperaturas sobem um pouco mais. A máxima chega aos 28°C, com predomínio de sol e apenas variação de nebulosidade ao longo do dia.